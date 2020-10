Nouakchott : NMA lance une initiative pour consolider la culture de la paix par le biais de la musique

Cridem Culture - Nouakchott Music Action a procédé le mardi 13 Octobre au Musée national de Nouakchott au lancement officiel de «Culture Tours Métisse» dans le cadre du projet d’Appui à la résilience et la cohésion culturelle et sociale en Mauritanie (dit Projet CORIM).



Mme Oumou Sy, coordinatrice générale de l’Association Nouakchott Music Action (NMA), est revenue sur cette initiative dédié au renforcement de la résilience des jeunes pour la cohésion sociale et culturelle en Mauritanie.



« Cette initiative dénommée Culture Tours Métisse en référence au festival phare de l’association, Culture Métisse s’étalera sur une période de 5 mois à partir de ce mois d’octobre 2020. Elle se déroulera dans quatre communes de Nouakchott : El Mina, Arafat, Riyad et Toujounine », a expliqué Mme Sy.



Puis de rappeler : « L’objectif principal poursuivi à travers cette initiative est de promouvoir l’entente et la solidarité à travers la musique et par la rencontre des peuples et des cultures pour consolider la culture de la paix ».



Dans le cadre du programme « Culture Tours Métisse », une centaine de jeunes bénéficieront de renforcement de capacité, d’ateliers de prise de son, d’infographie, de prise d’image et de cadrage.



« Au lieu que les jeunes viennent vers nous, nous allons vers eux », explique Boukary Bounass, chargé de formation dans le cadre de cette formation qui devra aboutir à la production d’une chanson et clip vidéo dans les quatre langues nationales du pays, à la suite d’une résidence de création musicale.



Rappelons qu’il est également prévu la mise en place de 4 mini-studios à El Mina, Arafat, Riyad et Toujounine. « Les jeunes qui seront retenus pourront ainsi travailler de manière indépendante et gagner dignement leur vie », souligne de son côté Abdou Baba Fall, chargé de formation dans le cadre du programme « Culture Tours Métisse ».



Lors du lancement de ce projet, les dates de la 8e édition du festival Culture Métisse ont dévoilés, avec au programme 5 grands concerts qui auront lieu le 20 novembre à l’Institut français de Mauritanie, le 5 Décembre à Riyad, le 12 Décembre à Arafat, le 19 Décembre à El Mina et le 26 Décembre à Toujounine.



Par Cridem Culture



