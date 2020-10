Le PrÃ©sident de la RÃ©publique reÃ§oit le bureau exÃ©cutif de l'Association des maires de Mauritanie

AMI - Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu en audience, jeudi à Nouakchott, le bureau exécutif de l'Association des maires de Mauritanie, conduit par M. Sid'Ahmed Ould Hmeimed, maire de la commune d'Atar.



Au cours de la rencontre, les maires ont exposé les différents problèmes qui entravent leur association et la promotion de leurs communes.



Répondant aux interventions des maires, le Président de la République a affirmé que l'État est décidé à aller de l'avant dans le choix de la décentralisation, soulignant, dans ce cadre, que la feuille de route issue de la stratégie nationale de décentralisation et de développement local sera exécutée progressivement, conformément aux mécanismes établis, pour permettre aux communes de contribuer efficacement au développement local, et pour renforcer la participation du citoyen à la prise de décision.



Le Président de la République a précisé que les communes sont une école de démocratie, qui doit être préservée, appuyée et associée à tous les programmes de développement, car étant les plus proches des populations et les mieux placées pour connaitre leurs problèmes.



Il a appelé à renforcer la complémentarité et la coordination souple et efficace entre elles et le reste des institutions actives dans le domaine de l'économie locale.



Le Président de la République a exhorté les maires à gérer, de manière rationnelle et durable les ressources naturelles, de préserver l’environnement et de renforcer la cohésion sociale et l’unité nationale.



« Je remercie l’Association des maires de Mauritanie pour les efforts qu’elle déploie, et pour ceux déployés par chaque maire dans sa commune, au service des populations. Poursuivez ces efforts pour renforcer les liens avec vos concitoyens et pour résoudre leurs problèmes ».



Pour sa part, le président de l’Association des maires de Mauritanie a déclaré à l’AMI que ses collègues et lui ont eu le privilège d’être reçus par le président de la République.



« La rencontre nous a permis de recevoir les conseils et directives du président de la République, avec lequel nous avons discuté les problème de la décentralisation et du développement local, d’une manière générale ».



« Nous sommes satisfaits de l’atmosphère dans laquelle l’entretien s’était déroulé, et de l’attitude du président de la République vis-à-vis des problèmes soulevés. Nous avons perçu chez lui une volonté de les résoudre ».



Il a ajouté qu’après cette entrevue les maires de Mauritanie se sentent rassurés quant à l’avenir de la décentralisation et du développement local en Mauritanie.



« C’est la première fois que nous constatons qu’il y’a intérêt et compréhension réels de l’impérieuse nécessité de la décentralisation pour garantir le développement et l’avenir de la Mauritanie.



La réaction du président de la République était largement encourageante, ce qui dénote de sa grande connaissance des choses liées à la décentralisation. Nous sommes partis avec des engagements de nature à faire évoluer les choses dans la bonne direction ».













