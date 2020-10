Mauritanie: le gouvernement adopte un budget de 1,89 milliard de dollars pour 2021

Infos Plus Gabon - Le gouvernement mauritanien a examiné et approuvé la loi des finances 2021, fixant le budget de l’Etat à 70 milliards de MRU, soit 1,89 milliards de dollars us, au cours de sa réunion hebdomadaire du mercredi.



Ce nouveau budget affiche « une hausse de 16,4% par rapport à la loi des finances de l’année 2020.



Il accorde la priorité à la justice conformément au programme TAAHOUDATY du président Mohamed Cheikh El Ghazouani, tout en allouant d’importantes ressources à la promotion des secteurs productifs, avec l’objectif de booster la croissance de l’économie nationale, grâce à un budget d’investissements qui s’élève à 24,5 milliards de MRU, soit environ 640 millions de dollars us.



A cet effet, le projet de loi tend à renforcer les interventions des programmes sociaux, améliorer les conditions de vie des populations, soutenir le pouvoir d’achat des groupes vulnérables, investir dans le capital humain, promouvoir les filets de sécurité sociale et assurer la sécurité alimentaire ».



FIN/INFOSPLUSGABON/YDC/GABON2020



© Copyright Infosplusgabon













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité