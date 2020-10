IncinÃ©ration Ã  Kiffa de 10 tonnes de denrÃ©es alimentaires et produits pharmaceutiques pÃ©rimÃ©s

AMI - Le hakem de la moughataa de Kiffa, M. El Khalifa Ould Sidi Ali, a supervisé, jeudi à Kiffa, l’incinération de 10 tonnes de denrées alimentaires et produits pharmaceutiques périmés.



Dans une déclaration à l’AMI, Mme Fatimetou Mint Maouloud, déléguée régionale du ministère du commerce, de l’industrie et du tourisme, a souligné que ces importantes quantités ont été saisies au cours de la campagne de contrôle menée par la délégation durant le mois de septembre passé, indiquant qu’il s’agit pour une grande part de produits médicaux retirés des pharmacies.



L’opération d’incinération s’est déroulée en présence des représentants des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya.













