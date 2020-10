AL-Akhbar - Le Parlement est un partenaire du Gouvernement pour faire de la Mauritanie un Etat de droit, selon l’ambassadeur des Etats unis à Nouakchott, Michael Dodman.



Le diplomate, qui intervenait jeudi au lancement du groupe parlementaire d’amitié mauritano - américaine, indique aussi que le parlement mauritanien joue un rôle important dans les relations internationales.













