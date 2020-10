Mauritanie: les rÃ©sultats du bac vendus Ã  un site web

Senalioune - Le site web, qui a publié les résultats du baccalauréat avant sa publication officielle, par le ministère de l’éducation, a annoncé qu’il avait acheté les résultats.



Dans une déclaration le propriétaire du site souligne avoir payé une somme de 1000 dollars à une personne de l’autorité d’examen au ministère de l’éducation.



Le propriétaire du site ajoute qu’il ne divulguerait en aucun cas les informations personnelles de la personne à qui il a acheté les résultats, bien que la publication prématurée des résultats, a suscité une large controverse parmi les Mauritaniens.



Le propriétaire du site a souligné que ceux qui lui avaient vendu les résultats étaient tout à fait d’accord avec l’offre qu’il lui avait faite, et en conséquence il avait obtenu les résultats sous forme de deux bases de données, l’une pour les candidats et la seconde pour les résultats.



Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé, hier soir, qu’il avait ouvert une enquête sur la fuite des résultats des examens du baccalauréat afin de déterminer les responsables, et s’est engagé à prendre des mesures nécessaires et punir les coupables.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité