Hydrocarbures : Un trio tunisien sÃ©lectionnÃ© pour la formation des compÃ©tences

Mauriweb - Le ministère du Pétrole de l’Energie et des Mines vient de recruter l’ingénieur tunisien Mohamed Ben Chika, professeur à l’ISET de Sfax - capitale économique de la Tunisie - comme consultant chargé d’apporter une assistance dans la création d’un centre de formation dédié aux services en relation avec l’industrie pétrolière et gazière.



C’est donc un trio tunisien qui est sélectionné pour aider à la création de trois Centres de compétence dans le domaine des hydrocarbures en Mauritanie.



Le nom de Ben Chika vient en effet s’ajouter à ceux Barnoussi Chafik et Mohcen Tennich basés à Ben Arous (Tunis) qui ont été retenus pour apporter une assistance technique dans la création et la mise en place d’un centre dédié à la formation dans le domaine de l’industrie pétrolière et gazière et d’un centre de formation dédié au domaine des travaux publics en lien avec les projets d’hydrocarbures.



Chaque consultant disposera d’un délai d’un an pour exécuter son contrat. Le recrutement du trio tunisien qui est d’un montant de 120 milles € entre dans le cadre du Projet d’appui aux négociations des projets gaziers et de renforcement des capacités institutionnelles (PADG).



Le projet en question a été initié par le ministère du Pétrole, des Mines et de l’Énergie suite à la découverte du champ gazier Grand Tortue/Ahmeym à cheval entre la Mauritanie et le Sénégal et est financé par la Banque mondiale à hauteur de 20 millions $.













