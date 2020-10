Ã‰migration clandestine : 37 subsahariens, dont des Mauritaniens, meurent dans l'Atlantique

Pressafrik - Trente-sept (37) subsahariens, en majorité des Sénégalais sont morts dans l'Atlantique sur le chemin de l'émigration clandestine.



Selon le journal EnQuete qui donne l'information, en plus des Sénégalais, ils sont Mauritaniens, Guinéens, Gambiens, à avoir pris le large le 26 septembre 2020. Tout est parti des côtes mauritaniennes de Tiwitt, à 100 km de Nouakchott. Sur les 49 passagers clandestins, seuls 12 rescapés on pu regagner les côtes espagnoles.



La majorité des victimes dont des tailleurs vivant en Mauritanie est dans l'émoi, à l'annonce de cette nouvelle.





Salif SAKHANOKHO