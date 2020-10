AMI - Incinération d’une quantité de chanvre indien, à Kobeni, à l'Est du pays.



Le procureur de la République du Hodh El Gharbi, Ahmedou Bamba Ould Mohamed Saleh, a présidé hier samedi à Kobeni, l’incinération de 382, 95 kg de chanvre indien.



L’incinération s’est déroulée en présence du hakem de la moughataa et du maire de sa commune.