Mauritanie : Moustapha Ould Limam Chavi est rentrÃ© Ã  Nouakchott en provenance de DOHA [Photoreportage]

Moustapha Ould Limam Chafi est arrivé dimanche à Nouakchott, la capitale mauritanienne, en fin d’après-midi, en provenance de DOHA. M. Ould Limam Chavi foulait le sol de son pays après un exil de 15 ans largement passé au Burkina Faso.



Chez lui, c’est une avalanche de personnalités qui est venue à sa rencontre. Parmi celles-ci, on peut noter la présence de l’homme d’affaires Mohamed Ould Bouamatou ou l’ancien député, El Khalil Ould Teyib, quatrième vice-président de l'Union Pour la République (UPR), parti au pouvoir.



Au courant de la semaine, les médias locaux avaient annoncé la venue de Moustapha Ould Limam Chafi.



Depuis février 2020, Moustapha Ould Limam Chafi est libre de rentrer à Nouakchott, après la levée du mandat d’arrêt international « pour intelligence avec des groupes terroristes », qui le visait depuis 2011, lancé par le régime de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, qui fait aujourd’hui l’objet d’une enquête pour des soupçons de corruption et de détournement de fonds pendant sa présidence.



Moustapha Ould Limam Chafi a été un conseiller de l'ombre chargé des « bons offices » du président burkinabé Blaise Compaoré, réputé proche également des présidents malien Amadou Toumani Touré, nigérien Mahamadou Issoufou, guinéen Alpha Condé et ivoirien Alassane Ouattara.



Par LDJ, pour Cridem - www.cridem.org



