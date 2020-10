Xinhuanet - L'homme d'affaires et opposant mauritanien Moustapha Ould Limam Chafi est rentré dimanche soir à Nouakchott après douze ans d'exil forcé, a constaté un correspondant de Xinhua.



"Je suis revenu dans mon pays, mais mon retour n'a rien à voir avec la politique", a affirmé M. Ould Limam Chafi à son domicile de Nouakchott.



Ayant servi en tant que conseiller de l'ancien président burkinabè Blaise Compaoré, son opposition au régime de l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz l'empêchait de rentrer en Mauritanie.



La justice mauritanienne avait délivré un mandat d'arrêt international contre lui, qu'elle a fini par annuler récemment.



M. Ould Limam Chafi faisait partie des hommes d'affaires qui ont soutenu les opposants pendant les régimes de Mohamed Ould Abdel Aziz (2009-2019) et de son prédécesseur Maaouiya Ould Sid'Ahmed Taya (1984-2005).



Il avait fait également figure de négociateur dans de nombreuses affaires de libérations d'otages occidentaux enlevés par des groupes islamistes armées actifs dans le nord du Mali.



NOUAKCHOTT, 18 octobre (Xinhua)













