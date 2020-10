Kinross Gold veut cÃ©der ses actifs amÃ©ricains pour accroitre sa prÃ©sence en Afrique de lâ€™Ouest

Agence Ecofin - Kinross Gold, présente au Ghana et en Mauritanie, envisagerait de vendre ses mines aux Etats-Unis et au Brésil pour doubler ses actifs aurifères ouest-africains et russes. Elle déplacera en conséquence sa cotation principale des marchés américains vers la bourse de Londres.



La compagnie minière Kinross Gold envisage la cession de ses actifs aurifères en Amérique du Nord et du Sud, afin de doubler ses projets en Afrique de l’Ouest et en Russie. C’est ce que rapporte le journal canadien The Globe and Mail, qui cite trois sources proches du dossier ayant requis l’anonymat.



Kinross, actuellement cotée sur la bourse de Toronto (TSX) au Canada et celle de New York (NYSE) aux Etats-Unis, envisage par ailleurs le déplacement de sa cotation principale vers la bourse de Londres.



Ce changement de marché se justifierait, apprend-on, par l’importance moindre accordée à ses actifs sur le continent africain et en Russie par les marchés américains.



Si Kinross n’a encore confirmé aucune de ces informations, notons néanmoins que la décision de vente intervient à un moment propice eu égard à l’excellent cours de l’or depuis le début de l’année. La société devrait donc réussir à négocier un excellent accord pour ses trois mines aux Etats-Unis et son opération au Brésil, en l’occurrence la mine d’or Paracatu.



Rappelons que Kinross Gold est présente en Mauritanie à la mine d’or Tasiast et au Ghana sur la mine d’or Chirano. Les opérations ouest-africaines ont contribué l’année dernière à hauteur de 23 % à la production globale du groupe estimée à 2,5 millions d’onces d’or.



Emiliano Tossou (stagiaire)













