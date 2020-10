Rimsport - Ismail Diakité (28 ans) s’est officiellement engagé pour une saison avec Al-Shamal Sports Club (formation qatari de deuxième division).



L’attaquant international mauritanien quitte Us Tataouine (Ligue1 tunisienne) où il avait inscrit 3 buts en 25 matchs au cours de la saison 2019-2020. Diakité connaîtra son quatrième championnat après celui de Mauritanie, de Tunisie et d’Arabie Saoudite à plusieurs reprises.