Orpaillage : Les habitants de Chami doivent prendre leur mal en patience

Mauriweb - L’avis à manifestation d’intérêt pour le recrutement une firme internationale chargée de l’étude de faisabilité de la délocalisation du site d’orpaillage de Chami vient d’être déclaré infructueux.



Chami mobilisé contre l’utilisation des produits chimiques qui sont à l’origine de la pollution de l’air et de nappes phréatiques et qui ne souhaite rien de tant qu’une délocalisation du site d’orpaillage doit donc patienter.



Le projet de délocalisation du site dit d’orpaillage de Chami s’inscrit dans le cadre du programme WACA établi par la Banque mondiale pour aider les pays de l’Afrique de l’ouest dans la gestion de la zones côtière et à surmonter en particulier les problèmes d’érosion côtière et d’inondations.



Les recommandations de WACA qui est placé sous la tutelle du ministère de l’Environnement sont à l’origine de la suspension des activités d’exploration de sables noirs entreprises par certaines sociétés dans le littoral mauritanien sans étude d’impact environnemental préalable.













