Le ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res reÃ§oit l'ambassadeur de CÃ´te d'Ivoire

AMI - Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l'Extérieur, M. Ismaël Ould Cheikh Ahmed, a reçu en audience, lundi, SE le général de corps d'armée, Touré Sékou, ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire en Mauritanie.



La rencontre a porté sur les relations de coopération entre les deux pays et sur les moyens de les renforcer dans l'intérêt des deux peuples frères.



Il a été également question de la situation de la colonie mauritanienne en Côte d'Ivoire et de la colonie ivoirienne en Mauritanie qui jouent un rôle central dans le rapprochement des deux pays.



La rencontre s'est déroulée en présence de MM. Oumar Mohamed Babou, ambassadeur, directeur général par intérim de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ould Maata, ambassadeur, directeur des affaires africaines et Cheikh Naji, chef de service à la même direction.













