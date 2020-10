L'Union europÃ©enne continue son aide aux populations de Dhar

HLC - Dans le cadre de la subvention de l’Union européenne pour la sécurité et le développement en Mauritanie, elle-même partie intégrante du Plan d’Appui Sécurité Développement pour la Mauritanie (PASDM), l’Institut Themiis et la Garde nationale ont organisé un déplacement dans le Hodh Chargui et le Tagant du 6 au 13 octobre 2020.



Ce projet financé par l’Union européenne au titre du 10ème FED, s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme à travers deux axes :



- Renforcement des capacités des services de sécurité



- Sécurisation et amélioration des conditions de vie des populations.



Le déplacement organisé par Themiis, auquel participaient la Garde nationale, une Délégation de l’Union européenne, le Ministère de l’hydraulique et l’assistance technique visait l’objectif principal de faire prendre en compte par les sociétés mauritaniennes victorieuses de deux appels d’offres, des puits à équiper dans la région du Dhar.



Les trois sociétés se répartissent les onze sites à équiper en système d’adduction d’eau entre Nbeïket Lahouach et Tichît sur le Dhar. Nous sommes là au cœur de la politique mauritanienne visant à l’amélioration des conditions de vie de la population.



Ont participé à ce déplacement :



- Garde nationale : général Yacoub (point focal) accompagné du colonel en charge de l’infrastructure à la GN.



- DUE : Els Mortier et Kassé



- Themiis : Peer de Jong, Bertrand Mevel et Cheikh Chrouff (ce dernier, remplaçant de Mohamed Ba et inconnu jusqu’à présent, était en charge de l’aspect logistique du déplacement).



- Assistance technique : Adama Diallo (expert infrastructure de l’AT).



- Suite au RDV organisé par le MINDEF, Themiis a pu rencontrer les plus haute autorité du ministère de l’hydraulique. Cette réunion a débouché sur la décision de faire accompagner la mission dans le Hodh Chargui et le Tagant par le directeur régional de l’hydraulique. Ce dernier, Monsieur Cheibata, directeur régional de l’hydraulique et de l’assainissement au Hodh Chargui, nous a rejoint directement à Néma.



Déplacement :



- 5/10 : réunion de coordination dans les bureaux de Themiis (entreprises et parties prenantes)



- 6/10 : départ des précurseurs en voiture (6 véhicules)



- 9/10 arrivée Themiis et DUE (voie aérienne entre NKC et Néma).



Déplacement en deux éléments : l’un vers Achemim, l’autre sous la responsabilité du Lieutenant-Colonel El Khalil vers Nbeïket el Ahouach).



- 11/10 : déplacement vers Tichît et prise ne compte du site de Touijinet.



- 12/10 : déplacement vers Tidjikja



- 13/10 : déplacement et retour vers Nouakchott.

















Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité