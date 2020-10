Hacen El Id prÃ©sentÃ© Ã  la presse

RIM Sport - Le CD Lugo a présenté, ce lundi 19 octobre 2020, à la presse El Hacen El Id de retour de prêt concluant au Real Valladolid. Face aux journalistes, l’international mauritanien a exprimé sa joie de revenir à Lugo qu'il considère comme le club dans lequel il s'est affirmé.



Le natif de Riad a assuré qu'il fera de son mieux en compagnie de ses coéquipiers à permettre à son club à décrocher de meilleurs résultats cette saison et à briller à nouveau dans la segunda du championnat espagnol.



Pour rappel, Moctar Sidi El Hacen s’est engagé, le 02 octobre 2020, avec le CD Lugo.













