Zouerate, section AJD/MR: dÃ©claration sur le projet de crÃ©ation d'une usine de traitement de l'or Ã  base de cyanure

AJD/MR section Zouerate - La section Ajd-mr de Zouerate a co-organisé cette semaine un sit-in devant la Wilaya pour protester contre le projet de création d'une usine de traitement de l'or à base de cyanure.



L'utilisation d'un tel produit exige des autorités de prendre des mesures strictes de respect des normes environnementales, et une préoccupation constante quant aux enjeux de santé publique. Des compatriotes seront amenés au quotidien à manipuler ce produit extrêmement dangereux au risque de graves conséquences sur leur santé.



La section Ajd-mr de Zouerate exprime sa vive inquiétude face à ce qui risque d'être une grave négligence de la part de nos autorités, alors même que ce sont nos populations et notre environnement qui sont menacés par l'exploitation d'une ressource aurifère qui ne leur profite qu'à la marge. Et encore...



La section Ajd-mr appelle les autorités à prendre leurs responsabilités face à cette grave menace environnementale et sanitaire.



Elle appelle également les populations à se mobiliser et à faire pression sur les autorités pour que leur santé ne soit pas sacrifiée sur l'autel de bas profits mercantiles.













