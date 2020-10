CrÃ©anciers du cheikh Al-Ridha au prÃ©sident : Payez Ã  sa place ou emprisonnez-le (vidÃ©o)

Adrar Info - Lors d’un sit-in aujourd’hui, mercredi, devant le ministère de la Justice, un groupe de créanciers du cheikh Al-Ridha bin Muhammad Naji Al-Saidi a appelé le président Muhammad Ould Al-Ghazwani à payer les dettes des créanciers ou à renvoyer Cheikh Al-Ridha en prison.



Les manifestants affirment que la justice s’abstient, depuis un an, de convoquer le cheikh Al-Ridha malgré les plaintes déposées à son encontre au tribunal pénal de Nouakchott Ouest.



Les manifestants ajoutent que le pouvoir judiciaire, par son refus de traiter le dossier, place Cheikh Al-Ridha au-dessus de la loi, soulignant qu’ils continuent d’exiger justice.



Selon le bureau des créanciers, les dettes réclamées à Cheikh Al-Ridha s’élèvent à des dizaines de milliards d’ouguiyas.



Traduit par adrar info













