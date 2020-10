Naissance, au parlement, dâ€™un groupe dâ€™amitiÃ© mauritano-algÃ©rienne

AMI - La création d’un groupe parlementaire d’amitié mauritano-algérienne a été annoncée, mardi, à l’Assemblée nationale à Nouakchott.



Le groupe a pour objectif de contribuer au renforcement des relations de coopération unissant les deux pays et l’ouverture de nouvelles perspectives pour un partenariat fructueuse dans tous les domaines de coopération.



Supervisant l’évènement, le 1er vice-président de l’Assemblée nationale, M. Hamadi Ould Meïmou, a souligné que la Mauritanie et l’Algérie sont étroitement liées par des relations inspirées de la fraternité, de l’islam, des rapports de parenté et de l’histoire et de la géographie communes.



« Les relations entre les deux pays ont été soldées par une coopération reconnue et appréciée dans différents domaines.Ces relations se sont matérialisée, à travers la mise en place des projets de développement, qui illustrent leur solidité et leur diversité ».



Pour sa part, le président du groupe d’amitié mauritano-algérienne, M.Gémal Ould Mohamed El Yedali, a précisé que la création de ce groupe constitue un ajout important, et un signe d’une nouvelle impulsion des relations unissant les deux pays, et qui ne se limitent pas au volet diplomatique. Par contre les deux peuples ont plusieurs facteurs communs culturels et sociaux.



« Les groupes parlementaires constituent un soutien fort de l’action diplomatique et un moyen de rapprochement et de coopération entre les peuples. Notre groupe est prêt pour une réaction positive envers nos collègues les parlementaires algériens pour concrétiser nos objectifs, à travers la mise en œuvre de projets et de programmes de travail palpables et tangibles, le renforcement de l’échange de compétences et de partage d’expériences ».



Pour sa part, l’ambassadeur d’Algérie à Nouakchott, SE M. Nour Eddine Khendoudi. A précisé que cette initiative méritée d’être saluée et encouragée, et noté que le conseil populaire algérien avait créé un groupe similaire.



« Les objectifs des deux groupes se croisent, à savoir des relations de coopération très développées et un partenariat riche et mutuellement bénéfiques ».













