Lettre d'un citoyen koweitien au prÃ©sident Emmanuel Macron

Mohamed Hanefi - Au nom de Dieu, clément et miséricordieux.



L’islam est la religion de l’humanité. Il est l’argument extrême de Dieu sur les humains. Une invitation du fond du cœur et de la raison pour atteindre les vérités de l’existence.



Lettre d’un citoyen koweitien épris de liberté de justice et de la grâce du droit chemin pour le Bien de la race humaine.



A son excellence Emmanuel Macron, président de la république française. Excellence. Je vous adresse la présente lettre, suite à votre intervention douloureuse contre la religion islamique et les musulmans.



Ce verdict, émanent du président d'un état aussi prestigieux que la France, ne peut résulter que de deux situations: une méconnaissance manifeste de la nature de cette religion, ou une haine injustifiée. Ceci ne convient nullement au rang d'un chef d'état. Surtout quand la référence est faite à la France "mère des arts, des armes et des lois" la France de la civilisation et des cultures.



Remarquez avec moi excellence la présence de millions de musulmans sur votre sol national et qui venant d'Afrique de l'Ouest, du Maghreb arabe ou d'ailleurs, ont joué un rôle prépondérant dans la construction, et le développement de ce pays. Votre intervention excellence, a réveillé chez moi le double sentiment d'affliction et de regret. Ce qui m'a poussé à vous adresser cette lettre, avec tout ce que je porte en moi de civilisation islamique, de civilisation humaine, de dignité de l'homme, de civilisation de la foi en la justice divine.



Je commencerai ma lettre sur fond du principe de la vérité, de l'honnêteté et par ces versets du Coran, livre de l'humanité, sans exclusion et sans exception qui dit :



"O homme! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être, et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre (sur la terre) beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens du sang. Certes Allah vous observe parfaitement." Annissaa-1



"O! Hommes! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous-vous entre-connaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d’Allah est le plus pieux. Allah est certes Omniscient et Grand-Connaisseur." Al Hujurat-13.



Le Seigneur a créé ce monde par sa toute puissance, pour Son adoration. Cet univers a besoin du Créateur pour son existence et sa pérennité.



Et même pour sa fin, l’aide du Seigneur des mondes reste une nécessité : « Tout ce qu’il y a sur elle (la terre) doit disparaitre.» Arrahman-26.



Allah a envoyé Ses anciens messagers et Ses prophètes, aux humains, annonciateurs de bonnes nouvelles. Tous les prophètes sont musulmans et croient en un Seul Dieu.



Allah (SWT) a spécifié le prophète Mohamed (psl) par le dernier des messages. Il est le sceau des prophètes et son message englobe et résume tous les précédents. Son message est destiné à la race humaine toute entière et n’exclut personne : « Nous ne t’avons envoyé qu’en miséricorde pour la totalité du monde. ». « Et Nous ne t’avons envoyé qu’en annonciateur de bonne nouvelle et en avertisseur pour le monde.».



L’Islam est l’âme de l’existence. Mohamed (psl) est le parfum de la Création. Un corps sans âme est insignifiant et l’humanité dépourvue de la soumission totale au Seigneur l’Unique, l’Omniscient et l’Omnipotent, ne peut avoir de valeur. Et de même que toutes les créatures ont besoin de la chaleur et de la lumière du soleil, les humains ne peuvent vivre sans la foi véritable, sans islam (soumission à Dieu)



Je vous redis excellence que celui qui ignore la chose, l’a prend en aversion. Ceux qui ont précédé parmi les générations de religieux, savent parfaitement que Mohamed (psl) est l’envoyé d’Allah, comme ils connaissent leurs enfants. Ils attendaient sa venue, car elle est citée dans la Thora et l’Évangile.



Ceux qui ont compris ces vérités savent que le dernier des prophètes est envoyé, en annonciateur de bonne nouvelle et en avertisseurs de la transgression des commandements de Dieu. Ceux-là ont vu la lumière et la clarté de la foi. Ils vivent dans la félicité de ceux qui ont définitivement pris le bon chemin, le chemin éternel du Seigneur des mondes visibles et du mystère.



Ils savent que la dignité de l’humain est sacrée, car émanent de son Créateur. Allah a dit : « Certes Nous avons honoré les fils d’Adam. » Al-isra-70. Et il a dit encore « Nous avons certes crée l’homme dans la forme la plus parfaite. » Al-Tin-4.



Nos actes ne sont valides que quand ils sont accomplis à travers l’islam, la soumission à Allah, sinon elles perdent leur valeur et leur consistance. Tout ce que nous voyons dans les cieux et sur la terre est un don de Dieu…Les œuvres magnifiques de Ses merveilles sublimes.



Les maitres principes de l’islam sont l’unicité de Dieu, la foi en la véracité de la prophétie de Mohamed (psl), le jour de la résurrection et de la rétribution. Excellence, monsieur le président je m’adresse à vous à travers le prisme de l’humanité pure, des valeurs et de la morale.



Ce passage dans ce monde n’a pas comme but unique le boire, le manger et les plaisirs. Loin de là. Le but la quintessence de la vie du musulman réside dans l’atteinte de but de beaucoup plus sublimes : la soumission, par le travail soutenu à Allah, maitre des mondes, l’amour et la bienfaisance envers les autres créatures. La certitude que cette vie est courte, éphémère et qu’obligatoirement, elle sera suivie de la vie éternelle, ou l’être finira, par ses actes, dans la félicité infinie du Paradis, ou les supplices insoutenables de l’Enfer.



Excellence, méditez ces belles paroles de Dieu : « O ! Gens ! Sachez que je me suis interdit le tort et je vous l’interdit entre vous. » L’association à Dieu est un péché, la spoliation des biens des peuples et de leurs vies est un péché, le racisme est un péché. L’Islam interdit toutes les turpitudes le blâmable et les crimes.



Le vrai musulman ne fait de tort à personne.



Comme l’a dit le prophète (psl), nous sommes tous fils d’Adam et Adam est créé à partir de boue.



Excellence, monsieur le président. L’accumulation des crises que traverse le monde, ne peut trouver de solution que par l’islam. Quelles soient économiques, psychologiques, ou racistes.



Quelles soit individuelles ou collectives. Tout simplement parce que l’islam n’a pas de convoitises matérielles, son objectif le plus sublime est la guidée des humains vers la voie du salut, de la paix et de la fraternité. Connaitre Allah, célébrer Son unicité, croire aux prophètes, sans exception. L’islam est la crème pure et limpide de l’héritage de l’humanité entière.



Je vous le dis, excellence, en toute franchise et en toute honnêteté : cette française Sophie, qui a porté par la suite le nom de Mariem, n’est qu’un parfum français, qui a connu Allah et cru en son envoyé Mohamed (psl).



Elle s’est libérée de l’esclavage des chaines de l’obscurité et est née de nouveau dans la lumière de Dieu pure et pieuse.



La France est un très beau pays, mais elle sera encore beaucoup plus belle, ornée de la foi et de la soumission à Dieu..



Ma lettre que je vous adresse, porte dans ses plis les signes du Bien et de la guidée, malgré les persécutions et les massacres de musulmans dans tous les coins de la planète.



Celui qui embrasse l’islam renait de nouveau et est purifié de tout ce qui précède.



Excellence, la beauté et la bonté dans la vie, résident dans la foi, la croyance en un Dieu supérieur, unique (Allah).



Un Gouverneur de l’univers, qui contrôle tout, régit tout et veille à la stabilité et à l’équilibre des êtres des choses et du Cosmos. La vie sans croyances (foi, valeurs, morale et applications), n’a ni sens ni valeur ni intérêt ni saveur.



Je demande à Dieu de vous gratifier par Sa lumière.



Sans lumière, l’humanité évoluera dans les ténèbres opaques et les labyrinthes des illusions et de l’ignorance.



On ne peut haïr que les vérités qu’on ignore.



N’acceptez pas, excellence de vous ranger du côté de Satan, le Malin et de tourner le dos à la vérité du Seigneur des Mondes..



Celui qui opte pour l’hostilité à l’islam, se condamne à la misère éternelle. Je m’adresse à vous du point de vue humain tout court, mais rempli de foi et de confiance en la Toute Puissance de l’Architecte de tout ce qui EST. L’humanité a montré ses limites face à un virus faible, et dérisoire de la création du Maitre des maitres.



Aujourd’hui, tous vivent dans la terreur et espèrent un secours de Dieu. Le vrai musulman est plus serein, confiant qu’il est que ce monde a un Décideur et que rien ne se passe sans Son ordre et Son consentement.



Excellence, monsieur le président, donnez-vous la chance de lire le Coran avec un esprit ouvert et impartial. La vérité vous apparaitra dans toute sa splendeur… et vous découvrirez par vous-même..



Un conseil du fond du cœur, excellence.



Dans son livre sacré, Allah (SWT) nous dit :



« Dis ! O gens du Livre venez à une parole commune entre nous et vous : que nous n’adorions qu’Allah, sans rien lui associer et que nous ne prenions point les autres pour des seigneurs en dehors d’Allah. » S’ils tournent le dos, dites : « soyez témoins que nous sommes soumis (musulmans). » Al-Imraan-64.



Nous condamnons toute violence, car notre religion est la religion de la miséricorde.



Pour vous donner une idée de l’islam plus globale » Allah dit :



« Le messager a cru en ce qu’on a fait descendre vers lui venant de Son Seigneur, et aussi les croyants : tous ont cru en Allah, en Ses anges, à Ses livres et en Ses messagers, (disant) : « Nous ne faisons aucune distinction entre Ses messagers. » et ils ont dit : « Nous avons entendu et obéi, Seigneur nous implorons Ton pardon. C’est à Toi que sera le retour. » Al-Baqara-285.



Que dieu vous ouvre les yeux excellence.



Professeur Ibraheem Al Refaiy.



Professeur de géologie et d’astronomie.



Faculté des sciences. Université du Koweït.



Traduit au français par Mohamed Hanefi.













