Ministre du PÃ©trole: Les revenus annuels de lâ€™activitÃ© miniÃ¨re artisanale et semi-industrielle sont estimÃ©s Ã  100 milliards dâ€™Ouguiyas

Adrar-Info - Le ministre du Pétrole, de l’Energie et des Mines, Abdel Salam Ould Mohamed Saleh, a déclaré que les revenus de l’activité minière artisanale et semi-industrielle sur l’économie nationale sont estimés à « 100 milliards d’ouguiyas » par an.



Il a indiqué, lors de son discours lors de l’inauguration des « Rencontres participatives sur les activités minières nationales et semi-industrielles » au Palais des Congrès que les activités minières dans le pays ont connu un grand développement et une généralisation récemment.



Cependant, il a indiqué que cette activité pose de grands défis et pose de multiples problèmes et risques de sécurité, de santé et financiers, ce qui appelle la plus grande prudence.



Il a ajouté que le gouvernement cherche à encadrer cette activité, à garantir les droits de la population et à développer des procédés d’extraction minière au profit des investisseurs.



Et que la société « Maaden Mauritania » entreprend cette mission ,en fournissant des points d’eau, en ouvrant des canaux de communication, en consultant les travailleurs du secteur minier et en travaillant à la promulgation de lois réglementant le domaine.



Les réunions consultatives organisées par le Ministère du Pétrole et la société « Maaden Mauritania » dureront deux jours, au cours desquelles se tiendront des ateliers sur l’activité minière domestique, les sociétés de services traitant de l’activité minière résiduaire et l’activité minérale semi-industrielle.



Plusieurs sujets seront également abordés, dont la supervision de l’activité minière, le respect des normes de sécurité, la main-d’œuvre étrangère sur le terrain, ainsi que les enjeux environnementaux liés à l’activité, la production de cartes et données géologiques, les exonérations fiscales pour les équipements et les laboratoires d’étalonnage des minéraux, etc.



