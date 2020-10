Le PM promet de rÃ©soudre le problÃ¨me de lâ€™eau Ã  Tiguend (SOURCE)

Tawary - Le député de la circonscription de Méderdra, M. Dah Souheib a été reçu, hier, jeudi 22 octobre, par le Premier M. Mohamed Ould Bilal à Nouakchott, selon une source qui a rapporté l’information.



Au cours de l’audience, il a été question de plusieurs dossiers liés aux cinq communes qui relèvent de la Moughataa de Méderdra (Trarza). A cette occasion, le député a exposé la question de l’eau qui constitue un problème récurrent à Tiguend et ses environs.



Il a expliqué les principales causes des problèmes liés à l’eau depuis ces dernières années. Et, il a indiqué que la demande est relative à la population qui est devenue très importante dans la Moughataa



Cela fait appel à une nouvelle extension du réseau d’adduction d’eau potable pour satisfaire les besoins des populations surtout en période de forte chaleur, a-t-il précisé.



Au terme de l’entretien, le Premier ministre a donné l’engagement de résoudre le problème de l’eau dans l’arrondissement de Tiguend dans un futur proche, a souligné notre source.



Les deux parties ont abordé aussi les voies et moyens pour l’extension des sites et activités de développement à Méderdra.



Selon des informations, l’ex-ministre de l’Energie, du pétrole et des mines Mohamed Ould Abdel VETAH avait sur des instructions du président de République envoyé deux groupes électrogènes et leurs pièces de rechange pour la centrale électrique de Tiguend pour mettre fin aux délestages.



Tout avait commencé lorsque le ministre avait accordé une audience au député de Méderdra Dah Souheib et le maire de Tiguend M. Mohamed Moustapha Ould Ebbe dans son bureau au MEPM quelques semaines avant son départ.



Par A.SIDI









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité