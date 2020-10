Mauritanie : suppression de lâ€™oral dans les concours nationaux

Sahara Médias - La commission nationale des concours en Mauritanie a annoncé ce vendredi la suppression de l’épreuve orale dans les concours nationaux.



Dans une déclaration faite à Sahara Medias, le président de la commission, Cheikhna O. Idoumou a dit que l’épreuve orale sera remplacée par une rencontre avec le candidat destinée simplement à s’assurer de sa présence.



La commission a ajouté qu’elle ouvrira la porte aux plaintes de tous les participants aux concours et que la liste des admis sera établie suivant l’ordre de mérite et non plus par ordre alphabétique.



Le président de la commission a remis aujourd’hui le rapport annuel 2019 de la commission au premier ministre, Mohamed O. Bilal.



Au cours de l’année dernière 15 concours nationaux ont été organisés en Mauritanie pour le recrutement de 2858 fonctionnaires, des concours auxquels ont participé 80.000 candidats.









