Source: les convocations relatives aux dossiers de corruption reprendront la semaine prochaine

L’information vient d’être révélée par nos confrères du site arabophone « Mourassiloun », qui s’est toutefois contenté de peu, dans ses révélations rapportées auprès d’une source généralement bien informée, disant que les instructions visant des personnalités de l’ex pouvoir se poursuivront la semaine prochaine.



La police chargée des crimes économiques et financiers compte approfondir les investigations en cours, en convoquant plusieurs personnalités activistes, indique Mourassiloun.



Des voix non concordantes avaient fait circuler ces derniers jours sur le web et sur les réseaux sociaux des rumeurs persistantes, selon lesquelles, des tractations officieuses sont entreprises pour trouver des arrangements qui mettraient fin à des éventuelles poursuites.



Elles ont évoqué à ce propos une présumée audience accordée par le président mauritanien par l’ex ministre le plus proche de l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, en l’occurrence Isselkou Ould Ahmed Izidbih, inscrivant cette rencontre dans le cadre d’une éventuelle médiation entre les deux anciens frères d’armes.



Des informations qui avaient été largement dénoncées sur la toile, où certains commentateurs ont exigé la poursuite des dossiers de corruption jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’au stade de l’acquittement ou de la condamnation.



Par La rédaction de Cridem, avec Mourassiloun