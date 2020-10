Le ministÃ¨re de l'intÃ©rieur autorise les rencontres dans le cadre des cÃ©rÃ©monies

AMI - Le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation a annoncé la levée de l'interdiction qui frappait les salles des cérémonies qui peuvent désormais reprendre leurs activités ordinaires.



Dans un communiqué rendu public vendredi soir et dont une copie est parvenue à l'AMI, le ministère expliqué la levée de l'interdiction par l'évolution positive constatée dans le recul de la pandémie de Covid-19 dans le pays depuis 10 semaines, estimant que la levée des interdictions sur les rassemblements au niveau des marchés et des moyens de transports doit aussi se répercuter sur les salles de spectacles.