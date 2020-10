PrÃ©sidentielle en GuinÃ©e : Alpha CondÃ© rÃ©Ã©lu avec 59,5 % des voix

France24 - Alpha Condé, qui briguait à 82 ans un troisième mandat consécutif malgré des mois de contestation meurtrière, a été réélu avec 59,49 % des voix président de la Guinée, a annoncé samedi la commission électorale.



Son principal opposant, Cellou Dalein Diallo, entend contester "ce hold-up électoral" devant la justice. Le président guinéen sortant Alpha Condé, ex-opposant historique, a été désigné vainqueur de l'élection présidentielle avec 59,49 % des voix, a annoncé samedi 24 octobre la commission électorale.



Le candidat Cellou Dalein Diallo, principale figure de l'opposition, a annoncé dans la foulée qu'il contesterait devant la justice cette victoire d'Alpha Condé, dans un entretien accordé à l'AFP.



"Nous allons protester contre ce hold-up électoral par la rue", a-t-il déclaré, bloqué dans son domicile de Conakry par la police. "Nous allons quand même saisir la Cour constitutionelle, sans se faire trop d'illusions."



Cellou Dalein Diallo avait dénoncé le 20 octobre "une fraude à grande échelle" visant à le priver de la victoire lors de ce scrutin présidentiel. Celui qui s'est proclamé vainqueur de la présidentielle avant la publication des résultats a obtenu 33,5 % des suffrages, selon la commission électorale.



Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a, quant à lui, appelé samedi à une "solution pacifique" par le "dialogue" de la crise post-électorale en Guinée, demandant au président réélu Alpha Condé et à son adversaire Cellou Dalein Diallo d'empêcher "la violence".



"Le secrétaire général exhorte également les leaders d'opinion et la presse à mettre un terme à tous discours incendiaires et appels à la dissension d'inspiration ethniciste", a déclaré son porte-parole dans un communiqué.



Âgé de 68 ans, Cellou Dalein Diallo, battu par Alpha Condé en 2010 et en 2015, a proclamé sa victoire en se fondant sur les données remontées par ses partisans, envoyées dans les bureaux de vote pour ne pas s'en remettre à la commission électorale et à la Cour constitutionnelle, inféodées au pouvoir selon lui. Il a revendiqué 53 % des suffrages.



Avec AFP













