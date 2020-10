La police anti-corruption convoque Feily Ould Lehah

Alakhbar - La police chargé des crimes économiques et financiers a convoqué le samedi 24 octobre 2020 en début d’après-midi, l'homme d'affaires Feliy Ould Lahah.



Proche de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, l’interpelé sera vraisemblablement auditionné dans le cadre des instructions relatives à des dossiers de corruption, relevant de la décennie passée.



Le pôle anticorruption avait convoqué dans le même contexte, au cours de ces dernières semaines, certains responsables publics et hommes d'affaires soupçonnés de malversations.



C’est également le cas de l’ex Chef de l’Etat Mohamed Ould Abdel Aziz, entendu régulièrement par la police chargée des crimes économiques et financiers.



Edité par Al-akhbar



Traduit de l’Arabe par Cridem



L'Article Original















