Tensions autour d'un barrage entre l'Ã‰gypte et l'Ã‰thiopie aprÃ¨s des dÃ©clarations de Trump

France24 - Les tensions entre l'Éthiopie et l'Égypte sont vives depuis plusieurs mois autour du barrage de la Renaissance (Gerd). Un conflit dont le président américain, Donald Trump, vient de raviver les braises après une déclaration guerrière.



L'Éthiopie a déclaré samedi 23 octobre qu'elle ne "cèderait à aucune agression d'aucune sorte" après des propos du président américain, Donald Trump, estimant que l'Égypte pourrait détruire le méga-barrage éthiopien sur le Nil.



Le bureau du Premier ministre, Abiy Ahmed, a défendu dans un communiqué le barrage de la Renaissance (Gerd), appelé à devenir le plus grand d'Afrique, en déclarant travailler de longue date à la résolution de problèmes liés à ce projet avec le Soudan et l'Égypte, situés en aval.



"Néanmoins, les menaces belliqueuses ponctuelles visant à faire que l'Éthiopie succombe à des conditions abusives foisonnent toujours. Ces menaces et affronts à la souveraineté éthiopienne sont mal avisés, improductifs, et en claire violation des lois internationales", dit ce communiqué.



Le bureau d'Abiy Ahmed ne mentionne pas directement Donald Trump, mais publie ce communiqué au lendemain d'une déclaration du président américain soutenant l'Égypte.



"C'est une situation très dangereuse, car l'Égypte ne sera pas en mesure de vivre de cette façon", a déclaré vendredi Donald Trump à des journalistes, après l'annonce d'un accord de normalisation des relations diplomatiques entre Israël et le Soudan.



"Ils [Les Égyptiens] finiront par faire sauter le barrage. Je le dis haut et fort : ils feront sauter ce barrage. Ils doivent faire quelque chose", a déclaré le président américain.



Une pomme de discorde entre les deux pays



L'Égypte, dépendante des eaux du Nil pour environ 97 % de son irrigation et de son eau potable, considère le barrage comme une menace "existentielle". De son côté, l'Éthiopie le voit comme un jalon essentiel de son électrification et de son développement.



La tentative de Washington de faire office de médiateur dans ce dossier a échoué cette année, après que l'Éthiopie a accusé Donald Trump, proche du président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, de favoriser l'Égypte.



Les négociations entre l'Éthiopie, l'Égypte et le Soudan sont désormais menées sous la médiation de l'Union africaine.



Les États-Unis ont annoncé début septembre la suspension d'une partie de leur aide financière à l'Éthiopie après que cette dernière a décidé unilatéralement de remplir le barrage malgré "l'absence de progrès" dans les négociations avec l'Égypte et le Soudan.



