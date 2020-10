Nouakchott lance un projet de dÃ©veloppement des villes productives

Financial Afrik - Le gouvernement mauritanien a lancé ce vendredi 23 octobre, un projet d’appui à la décentralisation et au développement des villes productives (Modoun) co-financé par la Banque mondiale qui débourse 65 millions USD de prêts, et l’Etat mauritanien.



Il planche sur les recrutements d’entreprises pour la réalisation des travaux, la fourniture des biens et services et la fourniture de conseils qui entrent dans le cadre la réalisation du projet qui comprend quatre composantes : l’amélioration de l’accès aux infrastructures et aux services pour le développement économique, le renforcement de la décentralisation et des capacités des collectivités locales, la gestion du projet Modoun ainsi que la composante d’intervention d’urgence contingente.



Cette quatrième composante est conditionnée par l’existence d’une catastrophe naturelle affectant les moyens de subsistance des personnes vivant dans la zone du projet et par une réaffectation des fonds du projet pour couvrir les coûts de réponse d’urgence.



En attendant la formulation des avis de marchés spécifiques soumis à un appel d’offres international, Nouakchott invite les entreprises et personnes physiques intéressées par les contrats de réalisation de travaux, de fourniture de biens, de services ….à contacter la Cellule de coordination du Projet.



Par Samba Camara













