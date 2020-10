Super D 1: la nouvelle saison lancÃ©e, le 1 er novembre

RIM Sport - La Ligue Nationale de Football a annoncé que le championnat de Super D1 2020-2021, débutera le vendredi 20 novembre prochain.



Le coup d’envoi de la nouvelle saison interviendra à moins de trois semaines de la fin de l’édition en cours, prévue le dimanche 1er novembre, avec la finale de la Coupe du Président.



La LNF a également indiqué que cette décision a été prise compte tenu de la situation « exceptionnelle » due à la pandémie de COVID-19. La Super D1 {2020-2021} se jouera avec 16 clubs, scindés en deux groupes de huit chacun.



