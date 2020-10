Mauritanie: pÃ©nurie dâ€™eau potable Ã  Rosso

Senalioune - Plusieurs quartiers de la ville de Rosso souffrent d’une crise de soif aiguë qui a généré un état de mécontentement parmi les habitants.



Cette crise est due à l’accumulation des déchets qui ont contaminé les canaux d’eaux. Cette contamination pose un problème majeur et menace la vie d’un grand nombre de citoyens de la ville, déclare un habitant du quartier de Ndjourbel.



Les habitants de la ville ont appelé les autorités compétentes du pays à œuvrer pour mettre fin à la crise de la soif. Certains résidents ont été contraints de consommer de l’eau minérale à la lumière de cette crise croissante.



Par Moustapha Sidiya













