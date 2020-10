Le Parti CAP sâ€™implante Ã  Nouadhibou

Tawary - M.Sidi Mohamed Ould Alioune dit Sidi Diarra a présidé, ce samedi 24 octobre 2020, la cérémonie d’inauguration du nouveau siège du parti, Centre par l’Action et pour le Progrès (CAP) qu’abrite la capitale économique du pays, Nouadhibou.



A cette occasion. Sidi Diarra a procédé, en compagnie du Secrétaire général du parti, M. Mohamed Mahmoud Ould Oumar, et des autres membres du bureau national à la visite des différentes composantes de cet édifice mis par la direction à la disposition de sa coordination régionale.



Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Sidi Diarra a affirmé que les membres du bureau national considèrent que l’inauguration de ce nouveau siège constitue un évènement phare dans le lancement des activités politiques et socio-culturelles de cette formation politique. Cet acte que nous posons aujourd’hui, s’inscrit, dit-il, en droite ligne de la politique du parti, soucieux d’apporter des solutions aux problèmes des citoyens.



Il a ajouté qu’avec cette démonstration de force, Le parti CAP, dispose désormais d’un atout précieux supplémentaire pour consolider les rapports entre les militants et la direction du parti.



Il a tenu à saluer la qualité des militantes et militants et à féliciter les cadres et notables de la ville pour leur engagement. « C’est dire, combien il est important de vous sentir suffisamment responsables et concernés dans la prise en charge de vos préoccupations », a-t-il dit.



Populations, je vous exhorte à un comportement citoyen de type nouveau adossé sur le développement.



Dans cette dynamique, le parti va bientôt couvrir l’ensemble des autres wilayas du pays. Aussi, je réitère en guise d’accompagnement à ces effets consentis, mon invite à toute la population à une collaboration franche et loyale car encore une fois, la démocratie, l’enseignement, la santé et le développement sont l’affaire de tous et de chacun, a souligné, l’ancien député-maire de Rosso, M. Sidi Diarra.



La cérémonie s’est déroulée en présence d’une gigantesque foule de militantes, militants et cadres affilés au parti.



Le CAP marque des points



Dans la nuit du vendredi à samedi, la délégation a été l’objet d’un accueil chaleureux de la part de plusieurs groupes politiques. Et dans l’après-midi de la journée du samedi, la délégation du parti, le CAP a enregistré d’importantes vagues d’adhésions dans les différents quartiers de Nouadhibou.



Au cours d’une série de rencontres, des dizaines de groupes politiques composés d’hommes, de femmes, de jeunes et de vieux ont annoncé leur ferme volonté d’accompagner la politique de cette formation dite Centriste.



Au cours des réunions, une militante a déclaré qu’il est attendu des citoyens qu’ils participent à la mise en application de la politique de développement à travers le concept de la démocratie de proximité qui implique l’expression des besoins, le partage des idées avec les hommes politiques conscients de la situation. En fait tout part du citoyen et tout lui revient, a-t-elle martelé.



L’élection du coordinateur régional



Après de longues concertations, les militantes et militants du parti CAP, à Nouadhibou, ont élu à l’unanimité, le leader politique, M. Mokhtar Ould Ahmed Ould Ely, coordinateur régional dudit parti à Nouadhibou. Il est à la tête d’une coordination composée de femmes et de jeunes.



Au terme de cette mission, le président du parti, Sidi Diarra, a salué le climat démocratique dans lequel s’est déroulé l’élection du bureau de la coordination. Il a aussi indiqué, que la coordination va servir de liaison entre la base et le sommet du parti.



Aboubecrine SIDI de retour de Nouadhibou









