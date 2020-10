Covid-19 : 2 cas de guÃ©rison et 13 nouveaux cas nouveaux cas de contamination

AMI - Le ministère de la Santé a annoncé lundi dans son bulletin de presse quotidien, l'enregistrement de 2 cas de guérison et et 13 nouveaux cas de contamination au coronavirus.



Le ministère de la Santé précise que ces résultats obtenus après 244 tests dont 4 de suivi, portent le cumul à 7677 cas de contamination au coronavirus dont 7387 guérisons et 163 décès.



Les nouveaux cas se répartissent ainsi :



Amourj : 1



Sebkha : 2



Tevragh-Zeïna : 1



Teyaret : 1



Toujounine : 1



Arafat : 4



Riyad : 3













