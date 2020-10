Nouvelle coupure dâ€™Internet mobile

Le Calame - Les abonnés de l’Internet mobile en Mauritanie ont été privés du service de la connexion toute la journée de ce lundi 26 octobre, à cause du démarrage de la deuxième session du baccalauréat.



Sur ordre des autorités, cette mesure est appliquée par les 3 opérateurs de téléphonie mobile présents sur le marché, soit la Mauritel (une filiale de Maroc Télécom), la Mauritano-Tunisienne des Télécommunications (association Tunisie Télécom+capitaux privés nationaux) et Chinguitel (filiale de la soudanaise Exoresso).



Cette situation porte un énorme préjudice à plus de 1,5 millions d’abonnés à l’Internet mobile. Ces usagers estiment que «les autorités mauritaniennes doivent trouver une alternative moins brutale, pour préserver l’intégrité des examens scolaires, qui entrainent systématiquement ces coupures d’Internet».