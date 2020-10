Des migrants interceptÃ©s aprÃ¨s la panne de leur embarcation sur les cÃ´tes mauritaniennes

Sahara Médias - Les autorités mauritaniennes ont intercepté lundi soir des dizaines de migrants clandestins après la panne de leur embarcation dans a zone de « ARIX », relevant de Chami. Selon une dépêche de l’agence mauritanienne d’information les migrants étaient au nombre de 161 et deux d’entre eux avaient perdu la vie et leurs corps ont été acheminés vers la ville de Chami.



Les mêmes sources a joutent que les migrants ont été acheminés à Chami par les garde-côtes, et des équipes du croissant rouge mauritanien leur ont dispensé les premiers soins.



L’agence ajoute que ces migrants seront rapatriés dans leurs pays d’origine dans les prochains jours dès la fin de l’enquête menée par la police.













