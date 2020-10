Ould Iyaha nie tout partenariat financier avec lâ€™ancien prÃ©sident Aziz

Mourassiloun - L'homme d'affaires Mohamed Abdallahi Ould Iyaha a nié, lors de son interrogatoire par la police chargée des crimes économiques et financiers, l’existence de tout lien financier ou partenariat avec l'ancien président, Mohamed Ould Abdel Aziz, dans ce qui s’apparente à un abandon de l’homme.



Ould Iyaha a endossé toute la responsabilité relative à l’entrée dans le paysde la société chinoise Poly Hondong , visée dans les dossiers de corruption relevant de la décennie passée, ont révélé des sources.



L’interrogatoire de Ould Iyaha a duré 4 heures d’horloge et a porté essentiellement sur les présumés liens financiers entre l’homme d’affaires et l’ex Chef de l’Etat, dont il a catégoriquement démenti l’existence.



Edité par Mourassiloun



Traduit de l’Arabe par Cridem



L'Article Original









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité