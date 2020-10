Un missionnaire amÃ©ricain enlevÃ© au Niger

Le Figaro - Un missionnaire américain a été enlevé dans le sud du Niger, à Massalata (400 km à l'est de Niamey), a rapporté mardi 27 octobre à l'AFP le préfet du département de Birni Nkonni, Ibrahim Abba Lelé.



Ce missionnaire, qui vit là-bas «depuis plusieurs années», «a été enlevé dans un jardin dans la périphérie de Massalata», un village voisin de Birni Nkonni, a déclaré le préfet. Aucun autre détail sur les circonstances du rapt n'était connu dans l'immédiat.



Un autre Américain, Jeffery Woodke, un humanitaire enlevé en octobre 2016 à Abalak au Niger, et sans doute conduit ensuite au Mali, est toujours aux mains de ses ravisseurs. Le président du Niger Mahamadou Issoufou avait assuré en septembre 2019 que Jeffery Woodke était en vie et en bonne santé.



Plusieurs otages occidentaux restent détenus au Sahel, après la libération début octobre au Mali de la Française Sophie Pétronin et de deux otages italiens.



En août, six humanitaires français et deux Nigériens avaient été assassinés à 60 km de Niamey dans une réserve naturelle, une attaque revendiquée par le groupe Etat islamique (EI). Le Niger, pays sahélien très pauvre, est en proie à des attaques djihadistes récurrentes qui ont fait des centaines de morts.



Avec le Mali et le Burkina Faso voisin, il est au cœur d'une immense zone écumée par des groupes djihadistes se revendiquant d'EI ou de son rival Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), et où sont déployés quelque 5 100 soldats français de la force antiterroriste Barkhane.



Le Niger fait également face à des attaques du groupe islamiste nigérian Boko Haram à ses frontières sud-est. Outre des raids meurtriers, Boko Haram multiplie les enlèvements d'habitants, libérés contre rançon.



Par Le Figaro avec AFP













