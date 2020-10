Mauritanie : Nouakchott victime du blocus Ã©conomique du Polisario dâ€™El Guerguerate

Kassataya - Depuis plus d’une semaine le Polisario ravive la tension au poste frontalier d’ El Guerguerate entre la Mauritanie et le Maroc en bloquant le passage des marchandises. Un blocus économique qui provoque la colère des commerçants marocains et mauritaniens et une flambée de prix des fruits et légumes à Nouakchott.



Le Polisario est convaincu que la bataille politique peut se gagner également sur le terrain économique. C’est le sens du blocage du poste frontalier d’El Guergate entre le Maroc et la Mauritanie depuis plus d’une semaine.



Le Polisario utilise ce point vital économique des deux pays pour ses ambitions politiques en menaçant les intérêts de Nouakchott dont le rapprochement avec Rabat est considéré comme un revirement du nouveau pouvoir.



La neutralité de Ould Ghazouani n’est pas appréciée par les autorités de la RASD dont la perte de vitesse au niveau diplomatique dans le continent devient un sérieux problème pour l’autodétermination du peuple sahraoui.



Le blocus d’El Guerguerate devient un moyen de pression économique provoquant ainsi la colère des commerçants marocains et mauritaniens et une flambée des prix des fruits et légumes dans la capitale mauritanienne.



Une situation inédite qui perturbe non seulement le marché mauritanien mais également celui de la CEDEAO approvisionné par le Maroc. A Nouakchott la simple tomate dont le kilo à 300 passe à 1500 ouguiya est un coup porté au panier de la ménagère. Tous les autres produits sont autant multipliés par 3 ou 4 voire 5.



Cherif Kane









