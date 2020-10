Le prÃ©sident de SOS esclaves : Â« exagÃ©rer le nombre de cas dâ€™esclavage en Mauritanie ne sert pas le pays Â»

Sahara Médias - Le président de l’organisation SOS esclaves, Boubacar O. Messaoud a déclaré lundi soir « qu’exagérer le nombre de cas d’esclavage en Mauritanie ne sert pas l’intérêt public ».



Lors d’une rencontre avec le président de la commission nationale des droits de l’homme, Me Ahmed Salem O. Bouhoubeini, ould Messaoud a dit que les cas d’esclavage qui sont annoncés et dont les victimes n’ont pas été contraintes ou soumises à influence, doivent être réglés.



La même source ajoute que le président de SOS esclaves a dit que les cas d’esclavage en Mauritanie sont peu et que s’ils étaient convenablement traités, cela renforcera le tissu social dans le pays, ajoutant que la réaction positive aux cas d’esclavage préserve la paix sociale entre les citoyens et que le contraire ne sert pas l’intérêt du pays.



La même source affirme que le président de l’organisation SOS esclaves a témoigné sa confiance au président de la commission nationale des droits de l’homme.



Pour sa part le président de la CNDH a salué le travail mené par Boubacar O. Messaoud e son organisation dans le domaine des droits de l’homme, notamment la lutte contre l’esclavage. ‎









