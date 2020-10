OpÃ©ration de distribution de 2000 paires de lunettes au profit des populations dÃ©munies de Nouakchott

Le rotary Club de Nouakchott a entamé mardi 27 octobre une campagne de distribution de 2000 paires de lunettes au profit des populations démunies de Nouakchott.



Cette action solidaire a vu la présence du maire-adjoint de la municipalité de Sebkha, M. Tew, qui a évoqué son enthousiasme par rapport à cette opération de distribution de paires de lunettes, en partenariat avec Rotary Club Alger La Blanche et Rotary Opens Opportunies.



Dans un mot, le président du Rotary Club de Nouakchott a placé cette distribution de paires de lunettes dans un souci de répondre au désarroi et aux difficultés économiques que rencontrent souvent les malvoyants.



En cette période de Covid-19, la distribution a été très limitée pour éviter les débordements.



Cependant, le président de Rotary Club de Nouakchott Ba Amadou a indiqué que les opérations de distribution vont se poursuivre, invitant au passage les ONGs intervenant dans le domaine de la cécité et autres bonnes volontés à se rapprocher de leur association pour faire parvenir aux nécessiteux ces paires de lunettes.



M. Ba Amadou a réitéré ses remerciements à nos voisins algériens du Rotary Club Alger La Blanche.



