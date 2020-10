Le ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res reÃ§oit les lettres de crÃ©ances de la nouvelle reprÃ©sentante du PAM en Mauritanie

AMI - Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, a reçu en audience mardi à Nouakchott la nouvelle représentante du Programme Alimentaire Mondial (PAM) en Mauritanie, SE Mme Kandaye Samba.



L’audience s’est déroulée en présence de SE M. Nacer Benalleg, représentant du PAM, dont la mission est arrivée à échéance.



Lors de l’audience, le ministre a loué le bilan de SE M. Nacer Benalleg à la tête de cette institution dans notre pays, sa compétence et sa promptitude à exécuter le programme du PAM au profit du peuple mauritanien.



Au cours de l’entrevue, la responsable onusienne a remis au ministre ses lettres de créance en sa qualité de représentante du Programme Alimentaire Mondial en Mauritanie.



L’audience s’est déroulée en présence de M. Mohamed Lemine Ould Moulaye Ely, ambassadeur, directeur général de la coopération multilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur.









