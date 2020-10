ZouÃ©ratt : un homme retrouvÃ© pendu dans sa chambre

Tawary - Un jeune homme âgé environ de 32 ans a été retrouvé pendu, tôt, ce mercredi 28 octobre 2020, dans son domicile situé dans l’un des quartiers populeux de la cité minière, au nord du pays, rapporte une source.



Alertés, les services sécuritaires et l’autorité judiciaire compétente se sont rendus sur le lieu du drame pour constater la situation. Et la source susmentionnée a signifié que la situation prouve qu’il s’agit d’un « suicide par pendaison ».



Une immense foule s’était formée autour de la chambre, où, se trouvait la dépouille mortelle, dit-on. Il s’agit d’un natif d’El Mina, à Nouakchott. Il travaillait dans le domaine de prospection de l’or aux environs de Zouératt.













