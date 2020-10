CommuniquÃ© : une initiative nationale destinÃ©e Ã  commÃ©morer le souvenir de Bedreddine

Moussa Fall - Un groupe de personnalités nationales reflétant la diversité ethnique et sociale du pays et représentant diverses écoles de pensées politiques se sont rencontrées le 25 octobre 2020 à Nouakchott, pour réfléchir à la commémoration du souvenir du grand militant et regretté Mohamed El Moustapha O. Bedreddine.



Il ont convenu de ce que le pays, les générations futures et l’élite mauritanienne doivent a cette personnalité nationale et ont considéré leur rencontre comme une initiative nationale destinée à honorer son souvenir et à organiser en son honneur une cérémonie d’hommage national a Nouakchott. A cet effet, elle s’est choisi comme président Mr Cheikh Sid’Ahmed O. Babamine et comme vice-président Mr Moussa Fall.



En proclamant cette initiative, les participants à la rencontre du 25 octobre, appellent l’ensemble des mauritaniens et notamment les amis et sympathisants du défunt à apporter leur contribution à cette noble œuvre nationale afin que tous, nous puissions refléter l’unanimité des mauritaniens autour de leurs leaders et des personnalités qui se sont généreusement sacrifiées pour la patrie et pour les valeurs de la justice, du progrès et de l’égalité pour tous.



Signataires :



01- Cheikh Sid Ahmed Babamine



02- Sarr Mamadou



03- Mohamed Yehdih Ould Breidleil



04- Me El I’d Ould Mohameden



05- Mohamedou Naji Ould Mohamed Ahmed



06- El Khalil Ould Tiyeb



07- Malouma mint Bilal



08- Ba Fara



09- Boidjel Ould Houmeid



10- Kadiata Malick Diallo



11- Moctar Ould Khalifa



12- Moustapha Abeidarrahmane



13- Ladji Traoré



14- Fatimatou mint Khatri



15- Boubacar ould Messaoud



16- Jemil Mansour



17- Hassan Gueye



18- Devali Ould Chein



19- Zeinebou mint Dedde



20- Lalla Aiche Sy



21- Moussa Fall



22- Abdallahi Ould Mohamed dit Nahah



23- Dr Mohamed Mahmoud Ould Hacen



24- Abderrahmane ould Mini



25- Cheikh Sid’El Moctar Ould Abdel Ghavour dit Cheikhatou



26- Mamouni Ould Moctar



27- Moussa Ould Habib



28- Abdel Wehab Sid’El Moctar









