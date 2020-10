Mauritanie : le parti au pouvoir renouvelle la direction de son groupe parlementaire

Sahara Médias - Le président du groupe parlementaire de l’union pour la république, parti au pouvoir, H’Bib O. Djah a adressé des convocations aux membres du groupe parlementaire de la formation politique pour une réunion prévue ce soir destinée à renouveler la direction du groupe.



Selon les sources de Sahara Medias cette réunion qui doit se tenir dans l’un des hôtels de la place, sera consacrée au renouvellement du groupe parlementaire de l’UPR, une mesure ordinaire qui doit avoir lieu chaque année comme le prévoient les textes organisationnels.



Les mêmes sources ajoutent que les prévisions évoquent un renouvellement de la totalité du groupe parlementaire, sans cependant révéler de noms.



L’UPR avait renouvelé l’année dernière son groupe parlementaire, en choisissant au poste de premier vice-président de l’assemblée nationale le député Hamadi O. Meïmou qui succède à Boidjel O. Houmeïd et comme président du groupe parlementaire le député H’Bib O. Djah succédant à Mohamed Yahya O. Kharrachi.



Ould Djah s’est particulièrement fait distinguer pendant la crise de « la référence du parti » avant de présider la commission d’enquête parlementaire chargée de faire la lumière sur les dossiers de corruption de la décennie de l’ancien président Mohamed O. Abdel Aziz.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité