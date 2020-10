Le consortium ATED/CPB lance un projet de

Terroir Journal - Le consortium Association Terre Et Développement (ATED) et la coopérative Peinda Boukary (CPB) ont procédé au lancement des activités du projet intitulé "renforcement de capacité en éducation civile au profit de 100 jeunes dans la commune de Boghé".



Un projet qui vise à promouvoir entre autres les connaissances des jeunes sur les droits humains et les droits et devoirs des citoyens et citoyennes pour le développement communal, la cohésion sociale, l’éducation civique, la promotion du genre et améliorer les connaissances des populations sur le COVID-19.



C’était à l’auberge Hawo Moctar située à Boghé Dow en présence du Hakem, du maire, du point focal de Rosa, Sidi O Hamoud, de Rougui NIANG, Assistante cheffe de projet ainsi que de l’inspecteur départemental de la jeunesse, Bakari Simaka, du directeur du Lycée Technique, MRabih O Aberrazagh et de plusieurs notabilités religieuses (imams précisément).



Prenant la parole, Rougui Niang, assistante cheffe de projet s’est réjouie d’être présente à cette cérémonie de lancement.



Elle a affirmé dans une déclaration faite devant l’assistance être très honorée de participer à cet atelier de lancement du projet intitulé renforcement de capacités en éducation civile de 100 jeunes dans la commune de Boghé visant à promouvoir la cohésion sociale, l’éducation civique, le genre et la participation citoyenne à côté de ATED/CPB financé par l’union européenne et Oxfam avec l’exécution de ROSA pour une durée de 10 mois.



Pour rappel, a-t- elle poursuivi, le ROSA a octroyé un financement de 50 40 000 MRU soit 50 400 000 (ancienne monnaie) à 8 organisations communautaires de base (OCD) de la commune de Boghé dont trois sont en consortium. Un financement en cascade, qui vise l’émergence de ces OCD sur le plan institutionnel, organisationnel et financier fait remarquer la jeune dame de fer.



Avant de terminer par ces mots, le Rosa vous prie de faire bon usage de ce financement obtenu au service de la population de Boghé. Nous comptons également sur votre sens de responsabilité, de transparence et de redevabilité dans la gestion de votre microprojet a-t-elle conclut.



Requête d’extension du projet aux communes rurales, sollicite l’Inspecteur Quant au point focal de Rosa à Boghé, M. Sidi O Maouloud, il s’est félicité de la cérémonie de lancement et formulé des vœux de succès au projet.



Pour l’inspecteur départemental de la jeunesse, M. Bakari Simaka, il s’est réjoui de l’initiative de Rosa et ses partenaires (l’UE et Oxfam) mais il a aussi demandé l’élargissement du projet aux jeunes des communes rurales de Darel Barka, Darel Avia et Ould Birome tout en précisant que ce projet rentre dans le cadre de la politique menée par le chef de l’état Mohamed El Ghazouani en faveur de la jeunesse.



Quant au maire adjoint, Dia Mamoudou, il n’a pas manqué de formuler des prières pour la réussite du projet avant de céder la parole au Hakem de Boghé, M. Mohamed EL Arby O Mohamed. Il a précisé que le projet de ROSA s’inscrit dans la politique du président Mohamed El Ghazouani qui vise à éveiller et conscientiser les jeunes mauritaniens. Après le retrait du Hakem, les organisateurs de la cérémonie de lancement du projet ont procédé à la présentation générale du projet à l’assistance.



Présentation du projet



Une présentation faite par la cheffe du projet, madame Sarr, née Salamata Oumar LAM avec les explications du président de l’ONG ATED, Amadou Silèye SALL dit Pape qui a fourni d’amples détails.



Ainsi le projet selon eux, vise entre autres à contribuer à l’amélioration des connaissances des jeunes mauritaniens dans le domaine des droits humains et les devoirs des citoyens et citoyennes par rapport au développement communale. Avant la fin du projet, les actions comme la cohésion sociale, l’éducation civique et le genre dans l’espace municipale de Boghé seront menées. Compte tenue de la propagation de la pandémie covid-19, le projet prévoit de mesures de lutte contre la maladie.



A terme, le projet prévoit de mener des actions de sensibilisation et d’information des jeunes, des formations sur les droits et devoirs des jeunes, la participation citoyenne des jeunes ainsi que leur formation sur le leadership, l’organisation de journées d’échanges au profit des jeunes issus de différentes communautés sur la problématique liée à la cohésion sociale, l’organisation d’une soirée culturelle baptisée "Ensemble pour la cohésion sociale" et l’organisation de séances de sensibilisation et d’information sur les mesures barrières contre la COVID-19 dans 8 localités de la commune.



L’organisation de toutes ces activités vise à promouvoir une large conscientisation des jeunes, de jeter les bases d’une bonne cohabitation, d’un environnement de paix entre les citoyens et une bonne maîtrise des mesures de prévention du COVID-19 par les populations cibles entre autres.



Après la présentation du projet, les érudits religieux, Ahmed Tidjane Daouda DIA et Tidjane Daouda ont successivement pris la parole pour bénir le projet et formuler des prières pour le succès du projet porté par le consortium ATED/CPB. Le bal des orateurs a continué avec l’arrivée du maire, Adama Moussa Ba et son vieil ami, Alassane Adama Bâ, chef du village de Touldé.



L’édile de la ville n’a pas manqué de magnifier le projet porté par ATED et la coopérative peinda Boukary. L’ONG ATED a dit le maire reste une association très dynamique. Une association qui s’est illustrée par le passé par la formation de plusieurs jeunes dans l’audiovisuel, le lavage des mains et un activisme très remarquée dans la lutte pour la prévention contre le COVID-19 a continué le maire.



Il a ensuite continué à redistribuer les paroles entre les différents intervenants ; M’Baye Demba Yéro, directeur du Lycée d’excellence d’Aleg, Abdoulaye Mamadou BA dit Ablaye Defa (président d’ONG), Abdoulaye Alassane Dia (reporter), Abdoul Wahab (acteur de la société civile) et Bouna Koulibaly directeur du GTI, qui a interpellé les porteurs du projet sur les capacités de la coopérative peinda Boukary. Les responsables ont répondu aux interpellations de Bouna. La rencontre s’est achevée tard dans la journée.



D’ici la fin du projet, les connaissances des jeunes sur les droits humains et devoirs devraient être améliorées, les bases d’une cohésion sociale et d’un environnement de paix promues et les connaissances des populations en matière de prévention du COVID-19 renforcées. Bref, une avancée majeure dans la promotion des droits humains et devoirs des citoyens de la commune vulgarisée partout à l’échelle municipale.



Daouda AK DIOP



---







