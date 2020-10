Covid-19 : le prÃ©sident algÃ©rien transfÃ©rÃ© en Allemagne pour des Â«examens mÃ©dicauxÂ»

Le Figaro - Le président algérien Abdelmadjid Tebboune, 74 ans, a été transféré mercredi 28 octobre en Allemagne pour des «examens médicaux approfondis», a indiqué la présidence après l'annonce de cas suspects du nouveau coronavirus dans l'entourage du chef de l'État.



La veille, la présidence avait affirmé que Tebboune, gros fumeur, avait été admis dans une unité de soins spécialisés de l'hôpital central de l'armée à Alger, mais que son état de santé n'inspirait «aucune inquiétude». Elle n'a pas précisé les causes exactes de son hospitalisation à Alger ni celles de son transfert en Allemagne.



Mais samedi elle avait fait savoir que le président s'était mis «volontairement» à l'isolement pour cinq jours après la possible contamination par le nouveau coronavirus de plusieurs hauts responsables de la présidence et du gouvernement.



Son transfert en Allemagne a été fait «sur recommandation du staff médical», a indiqué la présidence dans un communiqué. Cette annonce survient à quatre jours d'un référendum sur la révision de la Constitution présentée par le président algérien pour fonder une «nouvelle République».



Abdelmadjid Tebboune était censé inaugurer mercredi soir la salle de prière de la grande mosquée d'Alger, la troisième plus grande au monde. Après plusieurs semaines de lente décrue, l'Algérie, dont les frontières restent fermées, connaît une recrudescence des contaminations au Covid-19 depuis deux semaines.



Plus de 57.000 cas ont été recensés dans ce pays de 44 millions d'habitants depuis février, dont plus de 1940 décès.



Par Le Figaro avec AFP













