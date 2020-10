DÃ©cÃ¨s de la victime du tir de balle de Soueila dans le quartier de Bouhdida

Essahraa - Le jeune admis récemment au Bac 2020; âgé de 20 ans environ et vicitme du tir de balle accidentel de Soueila, survenu hier mardi 27 octobre courant à Toujounine, relevant de Nouakchott Nord, a finalement succombé à ses blessures à l'hôpital Cheikh Zayed, ont révélé ce mercedi, des sources généralement bien informées.



Rappel des faits



L’arme utilisée appartient à un boutiquier dont l’auteur du tir de balle est le neveu, fraichement venu de la badiya (brousse), tandis que la malheureuse victime, du nom de Yacoub, encore en vie, malgré l’explosion partielle du crâne, selon les dires des médecins traitant, est l’un des employés du commerce.



Le miraculé est par ailleurs l’un des admis au Bac 2020 comme il a réussi le concours de recrutement organisé par le Groupement Spécial de la Sécurité Routière (GSSR), dont il devait passer les tests ultimes demain mercredi, 28 octobre courant, indique-t-on.



Il y a lieu de ne pas confondre cet incident involontaire au tir de balle « amie » et controversé de Toueila, qui avait visé en octobre 2012 l’ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz et qui avait nécessité une évacuation en France et un traitement à l'hôpital militaire de Percy-Clamart dans la région parisienne.













