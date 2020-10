Caricatures. MalgrÃ© les Â« intimidations Â», Â« La France ne renoncera jamais Â», prÃ©vient Gabriel Attal

Ouest-France - Alors que de nombreuses réactions politiques arrivent du monde Arabe, après qu’Emmanuel Macron a défendu le droit de caricature, et que Charlie Hebdo a dévoilé une nouvelle couverture moquant Erdogan, le porte-parole du gouvernement a rappelé la position française :



le pays « ne renoncera jamais à ses principes et à ses valeurs » malgré « les tentatives de déstabilisation et d’intimidation ».



Alors que des dizaines de milliers de personnes manifestent à travers le monde musulman, après la défense par Emmanuel Macron de la liberté de caricaturer lors de l’hommage à un enseignant tué pour avoir montré des caricatures du prophète Mahomet, Gabriel Attal a rappelé la position de la France, ce mercredi 28 octobre.



« Menace terroriste accrue »



La France ne renoncera jamais à ses principes et à ses valeurs malgré les tentatives de déstabilisation et d’intimidation, a déclaré le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal mercredi, soulignant la très grande unité européenne autour de ses valeurs à propos des critiques de la Turquie et de pays musulmans sur les caricatures de Mahomet.



La France fait l’objet d’une menace terroriste accrue ces derniers jours, nourrie par des appels à la haine, mais qui nous conforte dans notre volonté de lutter sans relâche contre l’islamisme et tous ses avatars, a-t-il ajouté à l’issue du Conseil des ministres.



De plus en plus de réactions au Proche-Orient



Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé lundi ses concitoyens à boycotter les produits français, quelques jours après le rappel par Paris de son ambassadeur à Ankara après que le chef d’État turc eut mis en cause la santé mentale de son homologue français.



Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a défendu les valeurs religieuses ce mercredi 28 octobre, se prononçant contre les insultes aux prophètes.



Insulter les prophètes revient à sous-estimer les valeurs religieuses auxquelles beaucoup croient. Et ceux qui n’y croient pas c’est leur propre affaire, a-t-il dit lors d’un discours télévisé à l’occasion de l’anniversaire du prophète Mahomet qui sera célébré jeudi.



La France favorable à des sanctions contre la Turquie



La France va plaider en faveur de « sanctions » au niveau européen contre la Turquie à l’heure où les tensions entre l’Union européenne et Ankara montent sur de nombreux points de contentieux, a déclaré mercredi le secrétaire d’État français aux Affaires européennes, Clément Beaune.



« Nous pousserons en faveur de mesures européennes de réaction forte, dont l’outil possible des sanctions », a affirmé Clément Beaune devant le Sénat, la chambre haute du parlement français. « Le dernier épisode, qui repousse chaque jour les frontières de l’inacceptable, du président Erdogan qui a insulté le président de la République, est révélateur […] d’une stratégie d’ensemble qui est celle de la Turquie de multiplier les provocations tous azimuts », a-t-il ajouté.



Ouest-France avec AFP













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité