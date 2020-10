Mauritanie : Samuel Etoâ€™o encense un entraineur camerounais

Africa Top Sports - Samuel Eto’o a découvert cette année la force de frappe de Mauril Njoya Mesack. Ce dernier, entraineur camerounais en Mauritanie fait parler de lui par les performances de son club.



A nouveau vainqueur du championnat, il est encensé par l’ex capitaine des Lions Indomptables. Mauril Njoya Mesack fait partie des références en Mauritanie. Avec le FC Nouadhibou, il décroche son 5ème titre national. Une performance saluée par Eto’o.



« Je ne savais pas qu’on a un grand technicien caché ici, tu as fait un travail remarquable en Mauritanie. Il n’y a pas un coach camerounais mieux que toi […] Tu mérites vraiment d’être le coach des Lions. L’avenir nous édifiera », a déclaré l’ancien attaquant du FC Barcelone dans des propos relayés par Panafricanfoot.



Comme à l’acoutumée le FC Nouadhibou a encore marché sur le championnat national. Un vrai travail qui se fait à ce niveau.



Par John ATTISSO pour Africa Top Sports













